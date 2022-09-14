Ahi Esnafı, ’Esnaf Gecesi’nde bir araya geldi

Kırşehir’de, düzenlenen ’Esnaf Gecesi’yle Ahi esnafı bir araya geldi.

35. Ahilik Haftası kutlamalarında Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığınca ’Esnaf Gecesi’ düzenlendi. Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Ahilik Haftasının birlik, kardeşlik, dayanışma olduğunu söyledi. Vali Mete Buhara, "Esnaf teşkilatı olmadan bir medeniyet olmaz. Şehirlerimiz esnaflarımızla değer bulmaktadır. Her bir esnafımızın uğraştığı iş bizlerin hayatımızı devam ettirmemiz açısından önemli bir ihtiyaca karşılık vermektedir" dedi.

Düzenlenen program, Vali Mete Buhar ve diğer protokol tarafından iş yerlerinde hukuka, ahlak kurallarına ve Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren, vatandaşlarla ilişkide dürüstlüğün ve güvenin hâkim olduğu, meslek disiplin kurallarına uyan esnaflara Üstün Hizmet Belgeleri vermeleri ve türkü dinletisi ile sona erdi.