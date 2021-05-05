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Tam kapanmada Kırklareli’nde denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

KIRKLARELİ 05.05.2021, 14:53
Tam kapanmada Kırklareli’nde denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük başlatılan tam kapanma sürecinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunlaştırılmış dinamik denetim kapsamında hem havadan hem de karadan denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya, araç ve kısıtlamadan muaf olan işletmeleri denetliyor.

Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

"Tam Kapanma Dönemi’nde, Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimlerin karadan ve şehir giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında görevlileri, kolluk kuvvetleri ve havadan da il genelinde tam gün drone ile yapıldığı söyledi.
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