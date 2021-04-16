Şampiyon sağlıkçılara İzmir’den 2 kupayla döndü

Lüleburgaz 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) yıldız maratoncuları Ümit Er ve Dr. Reyhan Demirel, İstanbul Yarı Maratonu’nda elde ettiği derecelerin ardından İzmir’den de kupalarla döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiği 2. Uluslararası İzmir Maratonu’na, 10. kilometrede katılan atletlerden Ümit Er, 45-49 yaş gurubunun 1.’si oldu. Dr. Reyhan Demirel ise büyük bir gelişme kaydederek derecesini 51 dakikadan 49 dakikaya çekerek 50-54 yaş gurubunda 2.’lik kürsüsüne çıktı.

Bu yeni başarılar, 2 No’lu ASM’de yeni bir sevinç dalgasına yol açtı. Kurum yöneticisi Dr. Bülent Önder, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Mesai arkadaşlarımızın tekrarlayan zaferleri bize büyük gurur yaşatıyor. Sporcularımız bilindiği gibi 2021 yılı içinde, 21 şubatta Trabzon yarı maratonunda 1 birincilik, 1 ikincilik, İstanbul yarı maratonunda 1 ikincilik, 1 üçüncülük elde etmişlerdi. Şimdi de İzmir maratonunda 1 birincilik ve 1 ikincilik elde ettiler. 3 büyük şehrimizde yapılan böylesine büyük organizasyonlarda alınan kupalar sporcularımızın Türkiye’nin en iyilerinden olduklarını açıkça gösteriyor. Tüm 2 Nolu ASM camiası olarak büyük sevinç yaşıyoruz. Daha şimdiden Samsun’da yapılacak olan 19 Mayıs maratonunu iple çekmeye başladık. Eminiz ki oradan da kupalarla dönecekler” dedi.