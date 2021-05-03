banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Camide utandıran görüntüler!
Camide utandıran görüntüler!
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!
Deniz Zeyrek'ten, Mehmet Cengiz'e: Gözünüz doysun!
Deniz Zeyrek'ten, Mehmet Cengiz'e: Gözünüz doysun!

Ramazan pideleri Türk Kızılay’dan

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.

KIRKLARELİ 03.05.2021, 11:14
7
Ramazan pideleri Türk Kızılay’dan

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftara saatler kala Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pideler dağıtıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle iftara saatler kala sıcak pideleri vatandaşlara buluşturduklarını dile getiren Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, “Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
24°
açık