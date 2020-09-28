Pazarda sıkı denetimler
KIRKLARELİ’DE KORONAVİRÜS TEDBİRLEİR KAPSAMINDA BAŞLATILAN VE KIRKLARELİ VALİLİĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN DENETİM EKİPLERİ PAZAR DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR.
Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri, pazar denetimlerine devam ediyor.
Covid-19 pandemisi kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri pazar denetimlerine devam ediyor. Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ve Kırklareli Belediye Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın il hıfzıssıhha kurulu kararlarına uyup uymadığı, vatandaşların kurallara riayet edip etmediği kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hem esnafın hem vatandaşların kurallara uyması telkin edildi.
Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen denetimde görev alan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini atlatmak için sağlıklı hissetse bile herkesin kurallara uyması önem arz etmektedir. Maske, mesafe ve kişisel hijyen. Bu üçü kontrollü hayat döneminde kesinlikle uymamız gereken, esnetmememiz gereken kurallardır. Toplum olarak bu farkındalığı sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu.
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