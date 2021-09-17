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Kırklareli’nde yapımı tamamlanan ilkokul eğitime başlıyor

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, yapımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

KIRKLARELİ 17.09.2021, 17:39
Kırklareli’nde yapımı tamamlanan ilkokul eğitime başlıyor

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, yapımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, yapımı tamamlanarak hizmete başlayacak olan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Kalkan, kente yeni güzel bir okul binasının kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yeni hizmet binasının önümüzdeki hafta açılarak eğitim öğretime başlayacağını ifade eden Kalkan, “Okulumuzun açılması için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu süre zarfında özveriyle uzaktan eğitime devam eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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