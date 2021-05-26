banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!

Kırklareli’nde otomobilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KIRKLARELİ 26.05.2021, 14:09
Kırklareli’nde otomobilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde İstasyon Caddesinde park halinde olan bir otomobilin alt kısmına yavru kedi girdiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yavru kedinin otomobilin motor kısmında olduğunu tespit etti. Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yorumlar (0)
23°
açık