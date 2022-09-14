Kırklareli’nde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi’ yapıldı

Kırklareli İl Jandarma komutanlığınca ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi’ devam ediyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliğinde görevli kadın Jandarmalar tarafından 08-11 Eylül tarihlerindi Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen 112. Pavli Panayırında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi’ çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Panayıra katılan 10 bin erkek vatandaşa İçişleri Bakanlığının başlattığı proje çerçevesinde ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme yapılırken kadınlara yönelik ise KADES uygulaması tanıtılarak telefonlarına indirmek isteyen 2 bin 560 kadın vatandaşa teknik bilgi verildi.