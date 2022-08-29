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Kırklareli’nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı
Kırklareli’nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
KIRKLARELİ 29.08.2022, 13:54
Kırklareli’nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
Kırklareli’nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Birol Ekici’nin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilerek, ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
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|1
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|0
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|12
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|3. Tottenham
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|10
|4. Brighton
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|10
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|3
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|4
|2
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|4
|2
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|4
|1
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|9
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|7
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|7
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|6
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|4
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|1
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|1
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|1
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|1
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|3
|1
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|2
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