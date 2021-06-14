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Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kademeli normalleşme dönemi kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.
KIRKLARELİ 14.06.2021, 15:16
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kademeli normalleşme dönemi kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kademeli normalleşme döneminde fırın, bakkal ve süt ürünleri satışı yapan gıda işletmeleri denetlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yapıldığını belirterek denetimlerin devam edeceğini söyledi.Yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske takılması ve dezenfektan kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu.