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Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

KIRKLARELİ 20.06.2022, 16:44
Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 656. Sokakta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

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