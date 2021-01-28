Kırklareli’nde 4 bin 637 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kırklareli’nde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 4 bin 637 öğrenciye trafik denetimlerinin gerekliliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmek, trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılmasını sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin gerekliliği eğitimi verildi.

Gerçekleşen teorik eğitimlerde öğrencilerin trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında bilgiler verildi.

2020-2021 yılı, 2. Eğitim ve Öğretim döneminde de devam etmesi planlanan eğitimde öğrencilerin trafik konularında bilinçlenmelerini sağlamak, trafik kültürüne sahip bir nesil oluşturmak ve bu sayede trafik kazalarının engellenmesine yardımcı olmak hedefleniyor.