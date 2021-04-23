Kırklareli siren sesleriyle yankılandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konvoyda Kırklareli’nde siren sesleri yankılandı.

Kırklareli Valiliği koordinesinde belediye, emniyet, jandarma, kurum ve dernek araçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi. Siren sesleriyle Waldorf caddesinde başlayan araç konvoyu, kentin ana caddelerini marşlar eşliğinde gezdi. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı.

“Evde bayram var Kırklareli” etkinlikleri kapsamında 21:00’da vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.