İkizlerden çifte madalya

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü milli sporcuları Şefika ve Şevval Çakal, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında bronz madalya alarak hem şehrini hem de kulübünü bir kere daha gururlandırdı.

İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında 49 ülke ve bin 590 sporcunun katıldığı müsabakada Kırklareli Gençlik Spor Kulübü milli sporcuları Şefika ve Şevval Çakal bronz madalya alarak madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

59 kiloda Şefika, 63 kiloda Şevval’in yarıştığı müsabakada bronz madalya alan sporcularını kutlayan Antrenör Gökhan Yeşil, “Milli Sporcumuz Şefika ve Şevval Çakal bronz madalya kazanarak kürsüde yerlerini aldı. İstanbul’da düzenlenen 8.Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasına 49 ülkeden 1590 sporcu katılım sağlıyor. Gençler kategorisi ilk gün müsabakalarda 63 kiloda bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcumuz Şevval Çakal bronz madalya aldı. İkinci gün 59 kiloda bayanlar kategorisinde yarışan ikizi Şefika Çakal’da bronz madalya aldı. İlimizin ve kulübümüzün gururları oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından tüm önlemlerin alındığı sağlığın ön planda tutulduğu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı tarafından da övgüye layık görülen prestijli turnuvada kürsüde Kırklareli Gençlik Spor Kulübü olarak yer almak bizleri mutlu etti” dedi.