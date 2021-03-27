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İğneada’da balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada balıkçı barınağında su ürünleri denetimleri gerçekleşti.

KIRKLARELİ 27.03.2021, 13:28
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İğneada’da balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada balıkçı barınağında su ürünleri denetimleri gerçekleşti.

Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlisi personeli tarafından Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı gemilerine ait su ürünleri ruhsat tezkeresi, izin belgeleri kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde avlanan balıkların avlanılabilir asgari boy limitlerine uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik ölçümler yapıldı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı
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