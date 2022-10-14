Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen Kırklareli’de

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kırklareli’nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferansa katıldı.

Kırklareli’de "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi. Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan video izlendi.

Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, camilerin önemine değinerek, “Hayatın merkezinde cami olmalıdır. Neden böyle biliyor musunuz, çünkü insan dünyaya Allah’a kulluk için gelmiştir, Allah’a ibadet için gelmiştir. Eğer ibadet yoksa, iman yoksa hayatın bir anlamı yoktur. İyiliklerimizin ve çabalarımızın Allah katında değer kazanmasının yolu imandır. Onun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayatın merkezine camiyi koyuyor. Caminin duvarı şöyle olsun, süsü böyle olsun, mimarisi şu kadar muhteşem olsun buna bakmıyor. Oradan insanlara yayılan mesajlara bakıyor” dedi.

İşleyen, batağın içine düşen çocuklar için duaya ihtiyaç olduğunu belirten İşliyen, “İmansızlık batağına düşüp de, ya uyuşturucu batağına düşüp kaybolurlarsa. Başına oturdukları o ekranın bir düğmesine bir tuşuna basarak daldıkları dünya ile çirkefin içerisine, batağın içerisine düşüp kurtulamadan ölürlerse ne olacak bunların hali. Hacer annemizin duasından daha çok dualara ihtiyacımız var bizim. Efendimiz’in buyurduğu gibi beni vesile kılıp da çocuğu ateşten kurtaran, Allah şükürler olsun diyecek çocuklarımız var bizim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırklareli Ulu Cami inşaatına destek veren işadamlarına çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.