30 yaş ve üzeri aşılama başladı

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Kırklareli’nde yaşayan 30 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Hatice Çalık, randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, “Uzun zamandır aşı sırası bekliyorduk. Sıramız geldi. Hemen sıramı aldım ve bu günde aşımı olmaya geldim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hepimize yardımcı oldular herkes için çalıştılar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sağlıklı günlere tekrardan geri dönülmesi için aşını önemini vurgulayan Umutcan Topuz ise, herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 270 bin 168 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 42 milyon 66 bin 700 kişiye yükseldi.