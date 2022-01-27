Yahşihan’da yaşlı ve engellikler için ’acil ihtiyaç ekibi’

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kış mevsimi dolayısıyla oluşturulan ’acil ihtiyaç ekibi’ tarafından 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların siparişleri evlerine bırakılıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından kış mevsimi dolayısıyla evden çıkamayan 65 yaş ve engelli vatandaşlar için "acil ihtiyaç ekibi" oluşturuldu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yaşlıların ve engellilerin siparişleri evlerine bırakılıyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kar yağışından dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın istekleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gideriliyor. 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlarımız 0 505 164 4640 numaralı WhatsApp İhbar Hattımızdan destek alabilirsiniz. Sizlerin her zaman emrindeyiz" dedi.