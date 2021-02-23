Vali Sezer’den şehit ailesine ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte 2016 yılında şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Osman Yıldırım’ın Yahşihan ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Yahşihan ilçesinde şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Yıldırım’ın ailesi ile bir araya gelen Vali Yunus Sezer, "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerimizi her fırsatta ziyaret edeceğiz" dedi. Şehit ailesi ise ilgileri dolayısıyla Vali Sezer’e teşekkür etti.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve eşi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak’ta ziyarette hazır bulundu.

1992 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Osman Yıldırım, 27 Temmuz 2016 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.