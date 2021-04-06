Vali Sezer Delice’deki çalışmaları yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde biten ve yapımına devam edilen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Yunus Sezer, ilçe programları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılar yapmak üzere Delice ilçesine ziyarette bulundu. İlçeye gelişinde Delice Kaymakam Vekili Mehmet Gündoğdu, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Sezer, ilk olarak Kaymakamlık ve aynı binada hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Sezer, Kaymakamlık ziyaretinin ardından, Şehit Binbaşı Erkan Dikmen Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Delice’nin mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Sezer başkanlığında, ilgili heyetin de katılımları ile gerçekleşen toplantıda, 2020 yılında yapılan ziyaret sırasında görüşülen konular tekrar gündeme getirilerek çalışmaların durumu hakkında bilgiler alınırken güncel sorunlar ve yeni talepler de dinlendi.

Vali Yunus Sezer, toplantının ardından ilçede devam eden çalışmaları ve yapılması planlanan projelerin değerlendirmesini yaptı.

Toplantının ardından Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali Sezer, kooperatifin faaliyetleri hakkında Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda Küçükavşar Köyü Muhtarı Suna Yalçın’dan bilgi aldı.

Delice ilçesinde bulunan Karabekir konağında Halk Eğitim Merkezi Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Sezer, öğrenciler tarafından sunulan mini konseri de dinledi.

Delice ilçe ziyaretinde Vali Sezer’e, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Cihan Şanlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Güler ile DSİ 56. Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu da eşlik etti.