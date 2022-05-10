TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ’af’ çağrısı: "Siyasi değil, vicdani bir konudur"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Af çıkarmanın kimin işine yaracağının hesabını asla yapmıyoruz. Af konusu siyasi bir konu değil, vicdani bir konudur. Biz yaraları sarmak için gönülleri almak için mutlaka af çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.

Kırıkkale’de, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af konusunun siyasi bir konu olmadığını vicdani bir konu olduğunu söyledi. Sarıgül, Türkiye’nin arzu ettiği toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affının mutlaka çıkartılması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle toplumsal barış için kardeşlik hukuku için bir affa ihtiyaç olduğunu arzu ediyoruz" dedi.