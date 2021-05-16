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Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE 16.05.2021, 20:21
Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi 276. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Güngör’e ait müstakil evin bahçesindeki hurdalıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler etrafa yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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