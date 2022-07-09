Kırıkkale’de Kurban Bayramı namazı kılındı

Kırıkkale’de vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kırıkkale’de bir çok vatandaş, Kurban Bayramı namazını Nur Camisi’nde kıldı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı kentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Namaz sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkan Mehmet Saygılı, camide vatandaşlarla bayramlaştı.