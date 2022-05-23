Kırıkkale’de köprülü kavşak projesi trafiği rahatlatacak

Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine inşa edilen köprülü kavşak çalışmalarında sona doğru gelindiği bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Etiler Köprülü Kavşak Projesi" çalışmalarını teknik ekipleri birlikte yerinde inceledi. Saygılı, bölgedeki yoğun araç trafiği yükünü azalacağını ifade ederek, çalışmaların da sona doğru gelindiğini söyledi. Saygılı, Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, yükü azaltacak olan kavşak çalışmamızda son aşamaya geldik. Çok şükür söz verdiğimiz gibi bu büyük projenin altından da anlımızın akıyla çıktık, hamdolsun. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah" dedi.