Kırıkkale’de hırsızlık yaparken suçüstü yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de bir bağ evinde hırsızlık yaparken jandarma tarafından gözaltına alınan ve 12 ayrı suçtan aranan biri yabancı uyruklu 2 hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Karadere mevkisinde bulunan bir bağ evinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan biri yabancı uyruklu 2 şüphelisi B.S.ve R.R., jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan 2 şüphelinin de 12 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Çalınan eşyalarla ilgili bağlantı içerisinde bulundukları hurdacı ve diğer şahıslarla ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam edildiği bildirildi.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.