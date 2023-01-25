Kırıkkale’de 5 bin saman balyası küle döndü

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesindeki bir köyde yaklaşık 5 bin saman balyası çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Ömer Taşdelen’e ait bir arazide bulunan saman balyaları gece saatlerinde yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine Çelebi ve Karakeçi ilçesinde gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 bin civarında saman balyası çıkan yangında küle döndü. Jandarma, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.