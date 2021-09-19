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Kırıkkale’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırıkkale’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, il protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

KIRIKKALE 19.09.2021, 17:48
Kırıkkale’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırıkkale’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, il protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırıkkale Şehitliği’nde devam eden törende, Kur’an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi. Saygı atışının ardından Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Tören sonrası, Kırıkkale Polisevi’nde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

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