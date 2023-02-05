Kırıkkale Valiliğinden buzlama ve don uyarısı

Kırıkkale Valiliği, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilerine göre, 6 Şubat pazartesi günü Kırıkkale’de beklenen kar yağışının 20 santimetre üzerinde olması beklentisinden dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.