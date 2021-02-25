Kırıkkale Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam yapıldı

Kırıkkale Belediyesi, belediye işçilerine yüzde 20 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi anlaşmasının imza töreni yapıldı. İmzalanan sözleşmeye göre, işçilere 2021 yılı için yüzde 20 oranında zam yapıldı. Kırıkkale Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası 193 işçiyi kapsayan toplu iş ile işçilerin 2021 yılında alacakları zam oranı belirlendi.

İçinde bulunulan pandemi döneminden belediyelerin de büyük oranda olumsuz etkilendiğini söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Celal Yünlü, Kırıkkale Belediyesi ile işçilerin maaşlarına yönelik yapılan anlaşmadan oldukça mutlu olduklarını belirtti.

"İşçilerin yanındayız"

Yünlü, “Belediyelerimizin pandemiden olumsuz etkilendiklerinin farkındayız. Ancak buna rağmen yapılan anlaşmadan dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz, bu nedenle Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya teşekkür ediyoruz. Beklentilerimizin üstünde bir sözleşmeye imza atan başkanımızın bir kez daha işçilerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Kendisine tekrar sendikam ve işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

"İşçilerin sosyal yaşamını üst seviyeye çıkartıyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da tüm şartları zorlayarak işçilerin maaşlarına beklentinin üzerinde bir zam gerçekleştirmiş olduğunu söyledi.

Saygılı, “Göreve geldiğimiz yıldan bu tarafa hiçbir işçiyi mağdur etmeden emeklerinin karşılığı almalarını sağladık. Belediyemizin mali durumu ve işçimizin bu mali durum içinde alması gereken en yüksek seviyede maaşlarını almalarını işçilerimizden esirgemedik. Asıl görevimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, bu nedenle vatandaşlarımıza hizmet götüren işçi arkadaşlarımızın haklarını almaları, ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de çaba harcıyoruz. Pandemi döneminde gelir kaybına uğramış olsak da işçi kardeşlerimin ve bizleri mutlu eden bir rakamda anlaştık. Kırıkkale Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmaya, hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte aile, birlikte Kırıkkaleyiz” ifadesini kullandı.