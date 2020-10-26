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Keskin’e yeni çöp konteynerleri yerleştirildi
KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE, ÇÖPLERİN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURMAMASI İÇİN CADDE VE SOKAKLARA 200 ADET ÇÖP KONTEYNERİ YERLEŞTİRİLDİ.
KIRIKKALE 26.10.2020, 14:47
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, çöplerin görüntü kirliliği oluşturmaması için cadde ve sokaklara 200 adet çöp konteyneri yerleştirildi.
Keskin Belediyesi tarafından çöplerin ilçede çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda cadde ve sokaklara 200 adet çöp konteyneri yerleştirildi. Belediye Başkanı Dede Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "İlçe sınırlarımız içerisindeki sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, çürüyen, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla alınan çöp konteynırlarımız geldi. En kısa zamanda ilgili birimdeki arkadaşlar sıkıntı yaşanılan sokaklarımıza yerleştirildi" ifadesini kullandı.
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