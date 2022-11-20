Jandarma ’HAYDİ’ uygulamasını tanıtıp, çocuklara boyama kitabı hediye etti

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla bir alışveriş mağazasında vatandaşlara "HAYDİ" uygulaması tanıtıldı. Çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı bünyesinde 2020 yılında hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme Uygulaması’nın (HAYDİ) vatandaşlara yönelik tanıtım çalışmaları sürüyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla, bir alışveriş merkezinde vatandaşlara "HAYDİ" uygulaması hakkında bilgi verip, broşür dağıttı.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla "HAYDİ" mobil ihbar uygulaması, vatandaşların cep telefonlarına yüklenmesine yardımcı olundu. Jandarma ekipleri, kurulan stantta "20 Kasım Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla da çocuklara boyama kitabı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekindi.