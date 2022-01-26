Ev kadınları hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Konakları" projesine KOP, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur’da destek sağlıyor. "Mahalle Konakları" Koordinatörü Nezahat Bakır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta 160 kadınına istihdam sağlandığını söyledi.

Bir yılda 600 kadının Mahalle Konakları projesinden faydalandığını ifade eden Bakır, “Kursta 160 bayan istihdam ediliyor. Bu kurslarda bazı mahallelerimizde tel kırma, bebek örme, mefruşat, keçe, ahşap boyama gibi kurslarımız devam ediyor. 160 kadınımız kurslara katılıyor. Bunlar 3’er aylık periyotlarda bayanlarımızın birçoğu değişiyor. Bu şekilde yıllık ortalama 600 kadınımıza 4 mahallede hizmet veriyoruz” dedi

Kendi ürettikleri el işlemelerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağladıklarını da belirten Bakır, “Öğrendikleri işlerden ürettikleri ürünleri satarak para kazanıyorlar. Aile çevrelerine ya da internet üzerinden satarak para kazanıyorlar. Çok güzel eğleniyorlar arada müzik açıp oynadığımız zamanlarda oluyor. Yemekler yapılıyor. Sohbetler ediliyor. İmece usulü birbirlerinin eksiklikleri var ise onlar tamamlanıyor” diye konuştu.

(HA