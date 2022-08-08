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Delice Belediyesi’nden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, işçi maaşlarına yüzde 40 oranında ek zam yaptıklarını açıkladı.

KIRIKKALE 08.08.2022, 13:55 08.08.2022, 14:16
Delice Belediyesi’nden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, işçi maaşlarına yüzde 40 oranında ek zam yaptıklarını açıkladı.

Delice Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşme neticesinde çalışan işçilerin maaşlarına ek zam yapma kararı alındı. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, belediye ve sendika arasında anlaşma sağlandı. İşçi maaşlarına yüzde 40 oranında iyileştirme yapıldı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Bu ilçeye bu insanlara hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Belediye bütçesinin el verdiği yüzde 40 oranı işçi kardeşlerimize verdik. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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