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Başkan Türkyılmaz: "Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle sakinleri ile düzenlediği halk toplantısında, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz" dedi.

KIRIKKALE 12.10.2021, 16:04
Başkan Türkyılmaz: "Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle sakinleri ile düzenlediği halk toplantısında, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacıbey Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Türkyılmaz, vatandaşların sorunları dinledi, çözümleri için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşların sorunlarının zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına ve isteklerinden hızlı şekilde ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen halk toplantıları ile vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini dikkate alıyor, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmalar ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımızla buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir" dedi.

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