5. kez dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ödül

5’inci kez dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Kırıkkale’de "yılın sporcusu" ödülünü aldı.

Kırıkkale İl Müftülüğü Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Güven Göktaş’ın yaptığı "Kırıkkalegücü Spor Ödülleri", 16’ıncı kez sahiplerini buldu. Sırbistan’da düzenlenen güreş müsabakalarında altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, "yılın sporcusu" ödülüne layık görüldü. Törene katılan milli sporcu Kayaalp, ödülünü iş insanı Ayhan Taşoğlu’ndan aldı. Kayaalp, Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz’e ve jüri üyelerine teşekkür etti.

2022 yılının ödül alan isimleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Op.Dr. R. Galip Vidinoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Enver Dinçer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "yılın iş insanı" Cantürk Alagöz, "yılın örnek davranış ödülü" Mehmet Kenan Tekdağ, "yılın sporcusu" Milli Boksör Busenaz Sürmeneli ve "yılın televizhyon spor müdürü" Mehmet Çelik oldu.