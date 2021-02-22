Yüzme’de rekorun adı Yiğit Aslan

Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Müsabakalarında Kayseri TOHM Yüzme Sporcusu Yiğit Aslan 400m Serbest 17-18 Yaş kategorisinde 3:51.08’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları 18 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında Edirne’de yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcular elde ettikleri başarılar ile damgasını vurdu.

Kayseri TOHM Sporcusu Yiğit Aslan 400m Serbest 17-18 Yaş kategorisinde 3:51.08’lik derecesi ile genç ve açık şampiyonu olurken, aynı zamanda yeni Türkiye Rekorunun da sahibi oldu. Yiğit Aslan 200m gençler 1.si, açık yaş 2.si, 800m genç ve açık yaş 2.si olarak yarışmalarda adından sıkça söz ettirdi.

Şampiyonada mücadele eden diğer TOHM sporcularından Mehlika Kuzeh Yalçın 200m Kelebek kategorisinde 2:11.98’lik derecesi ile Olimpiyat barajını yenileyerek yıldızlarda 2., 100m Kelebek yıldızlarda 2. ve 400m serbest genç kadınlarda 2. Olurken, yine Kayseri TOHM sporcusu Nida Eliz Üstündağ 200m ve 100m kelebek açık yaş kategorisinde 3. Olarak Olimpiyat b barajını yeniledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; yarışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarılara imza atan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.