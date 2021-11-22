Yasadışı avlanan 4 avcıya ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasadışı avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

Av koruma ekiplerinin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol faaliyetlerinde, Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak sahada av yapmaktan 2 bin 720 TL idari cezası uygulandı.