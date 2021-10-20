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Yahyalıspor’dan Başkan Esat Öztürk’e ziyaret

Yahyalıspor Kulübü, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü yeni sezon öncesi ziyaret etti.

KAYSERİ 20.10.2021, 12:50
Yahyalıspor’dan Başkan Esat Öztürk’e ziyaret

Yahyalıspor Kulübü, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü yeni sezon öncesi ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, Teknik Direktör Yücel Sarıgül ve yöneticiler takıma büyük destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonrası Başkan Esat Öztürk’e 38 numaralı Esat Öztürk yazılı Yahyalıspor forması hediye edildi.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan paylaşımda, “Kulüp Başkanımız Sedat Koyuncu, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Teknik Direktörümüz Yücel Sarıgül, 30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak olan sezon öncesinde Belediye Başkanımız Esat Öztürk’ü ziyaret etti. Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu’na göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

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