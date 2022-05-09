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Yahyalı’daki okullara kazandırılan halı sahalar açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu içerisine Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 2 ayrı halı sahanın açılış programına katıldı. Büyükkılıç, hiçbir ilçeyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, daha iyi noktaya getirme yönünde gayret gösterdiklerini söyledi.

KAYSERİ 09.05.2022, 15:34
Yahyalı’daki okullara kazandırılan halı sahalar açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu içerisine Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 2 ayrı halı sahanın açılış programına katıldı. Büyükkılıç, hiçbir ilçeyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, daha iyi noktaya getirme yönünde gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, spor alanında yaptığı yatırımlarla gençlere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, sadece merkez değil ilçelerdeki vatandaşların da spor yapabilmesi için yeni spor alanları inşa etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da vatandaşların talep ettiği mahallelerde yapımı tamamlanan halı sahaların açılış programına katıldı. Programlara, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, daire başkanları, bürokratlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Mustafa Koyuncu Fen Lisesi’ne yaptırılan Halı Saha Açılış Programı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç Yahyalı denilince koşa koşa geldiklerini belirterek, “Sağlık altyapısıyla, eğitim altyapısıyla Yahyalı’mız çok şükür iyi bir noktada. Bunu sağlarken de hayırseverleriyle işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Kamu kurum kuruluşlarıyla yerel yönetimlerin en güzel birlikteliğinin örneklerini sergiliyoruz. Yahyalı’mızın değerli belediye başkanı maşallah tuttuğunu koparan, uyumlu, çalışkan, gayretli, tevazu içerisinde, bizlerle de dayanışmak suretiyle ne bulursa ilçesine aktarıyor. Bu şehrimize, bu ilçemize yatırıma vesile oluyor” diye konuştu. Gençleri çok önemsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle devletimizi ayakta tutmak, ancak insanımızı yaşatmakla, ona önem vermekle değer vermekle olur. Ay yıldızlı Türk bayrağına bağlı, vatanına bağlı, milletine, dinine, ailesine, şehrine bağlı böyle pırıl pırıl yavrularımızın olduğu bir ortamda bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösteriyorsak bir bakıma görevimizi yapıyoruz. Allah bizlere lütfetmiş, nasip etmiş, hizmet fırsatını vermiş. Şehrimizin insanları seçmiş, ‘bize hizmet edin’ demiş. İnsanların hayırlısı hizmetkâr olandır. Birbirimizi seveceğiz, birbirimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, gençleri ‘olmazsa olmaz’ olarak gördüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Onlara değer vermemiz lazım. Onlar inanın bizim bildiklerimizden çok daha fazlasını biliyorlar. Elbette dijitalize bir çağdayız. İnşallah gençlerimizi teknofest gençliği olarak görmek istiyoruz. Sizler inşallah teknofest gençliği olacaksınız. Sizler başarılı olacaksınız ki bizler Yahyalı’mızdan şu nitelikteki öğrenciler şuraları kazanmış diye göğsümüzü gere gere buradan paylaşacağız. Bunlar hizmet olarak elbette ki sizlere sunulması gereken hizmetler. O açıdan inşallah sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri genelinde 16 ilçemizi bağrımıza basıyor, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her birini daha iyi noktaya getirme yönünde de gayret gösteriyoruz. Elbette bu çalışmaları yaparken 16 ilçe belediye başkanımızla ağabey, kardeş diyaloğu içerisinde bizlerle el ele veriyor, gönül gönüle veriyor. Bizler kazanıyoruz, sizler kazanıyorsunuz, elhamdülillah diyoruz. Yahyalı’mıza gerçekten müthiş bir hastane yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, emeği geçen dostlarımızın hepsine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum.”

İnsanların ihtiyaç olarak gördükleri konuları asla göz ardı etmeyeceklerini dile getiren Büyükkılıç, “Bu anlayış içerisinde olursak birbirimizi sahipleniriz, şehrimiz gelişir güzelleşir, gereksiz yere insanlar göç etmek zorunda kalmaz. Hatta tersine göç bile oluşabilir. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Eğitime yapılan her türlü yatırım bizim için mutlaka yapmamız gereken bir yatırımdır. Yani sizlere yapılan yatırım bizim geleceğimize yapılan yatırımdır. Ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Biz sizleri seviyoruz, biriz, beraberiz, hep beraber Yahyalı, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz diyoruz” şeklinde konuştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise program yaptığı konuşmada, “Bizimkisi biraz aşk hikâyesi. Yahyalı’ya geldiğimizde okullarımızı ziyaret ettiğimizde benim rol modelim Memduh Başkanımız demiştim. Çok iyi biliyorum. Melikgazi Belediye Başkanlığı’nda, gittiği okulda eğer öğretmenler odasında sıkıntı varsa ya da çevre düzenlemesi, okulların yapımı gibi konularda, derhal oraya müdahale ettiler” dedi. Daha sonra Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu içerisine yaptırılan Halı Saha Açılış Programı’na katılan ve birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin, ay yıldızlı Türk bayrağa, vatana, millete, devlete, cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Büyükkılıç, bu şuurda olan gençlere seslenerek, “Geriye kalan bir ders çalışmak, sportif olarak da kendinizi geliştirmek. Ona da fırsat verilince sorun kalmıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’nın ilçede en çok kitap okuyan kişi seçildiğini hatırlatarak, böyle bir ilçe milli eğitim müdürünün ilçe için şans olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, açılış sonrası halı sahada ilk penaltı atışını da yaparken, gençlerle bol bol günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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