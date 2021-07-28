Yahyalı’da GSB Spor Okullarına büyük ilgi

GSB Spor Okulları Yahyalılı gençlerden büyük ilgi görüyor.

Yahyalılı gençler, ilçe müdürlüğü tesislerinde yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Yüzlerce genç hafta içi yapılan futbol, badminton, taekwondo gibi kurslarla serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Spora alışmaları ve sosyalleşmeleri için büyük fırsat olan GSB Spor okullarında Temmuz ayının başından beri yüzlerce genç eğitim aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporun gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme noktasında en iyi yol olduğunu, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, görev yapan antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.