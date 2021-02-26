Yahyalı’da bonzai operasyonu

Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 130 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 130 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.T. ve H.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.