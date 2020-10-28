Yahyalı Belediyesi’nin sıfır atık projesi ödül aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda Yahyalı Belediyesi’nin projesi ödül kazandı.

Yarışmaya ’Öğrenciler İle Sıfırdan Başlıyoruz! projesi ile katılan Yahyalı Belediyesi, ödül alan 29 belediye içerisinde yer aldı. Yahyalı Belediyesi’nin ödülünü Başkanı Esat Öztürk, Ankara ATO Kongre Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ’den aldı. Alınan ödül sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Proje yarışmasına katılan 300’e yakın belediye arasından ödüle layık görülen 29 belediye arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz adına projemizi hazırlayan Çevre Mühendisimiz Vahdet Uluyol’a teşekkür ediyorum. Kayseri’den ödül alan Melikgazi ve Talas Belediyelerimizi de tebrik ediyorum. Dün Ankara’da Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan’ın da katılımlarıyla ödülümüzü aldık. Ben diğer personellerimize de örnek olması için Çevre Mühendisimize çeyrek altın ve gömlek hediye ediyorum. Bu projeyle 500 bin TL para ödülü kazandık. Bu parayla projemizde yer alan kamyon ve konteynerlerimizi alarak projemizi hayata geçireceğiz. Maalesef ilçemizde bu konuda eksiklik olduğunu biliyorum. Öğrencilerimizle yürüteceğimiz projemizle sıfır atık konusunda başarı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte Yahyalı Halısı hediye ettiklerini belirten Başkan Öztürk; “Yahyalılı ve Suriyeli kadınlarımızın dokudukları Yahyalı Halısını, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşlerine takdim ettik. Kendileri kadınlarımıza selam söylediler ve mutlu olduklarını ifade ettiler. Yahyalı Halısı gerçekten önemli değerimiz“ diye konuştu.