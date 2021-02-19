Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası işçilerin geriye dönük 6 aylık yevmiye farklarını ve ikramiyelerini hesaplarına yatırdı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden belediye işçileri, Başkan Öztürk’e teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; "Nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim, sevdiklerinizle beraber ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Ben, yapılan toplu iş sözleşmesinden dolayı çok mutluyum. Eskiden aldığınız maaş beni de tatmin etmiyordu. Daha önce şartlar uygun olmadığı için sizlere yapamadığımız bir güzelliği, şimdi hayata geçirdik. Şuanda en düşük maaş 3.500 ? oldu. Yahyalı’da belediye mensubu olmak gerçekten çok farklı. Cennet gibi bir ilçede yaşıyoruz. Burada belediyecilik yapmak çok güzel. İnsanlarımız evden ilk çıktıklarında bizim yapmış olduğumuz hizmetlerle karşılaşıyor. İnsanlar yataklarında henüz yatarken, benim mesai arkadaşım sokaklarda çalışmaya başlıyor. Biz önemli bir görev icra ediyoruz. Biz doğana beşik, ölene mezarız. Bu ikisi arasında yüzlerce güzelliğe imza atıyoruz. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde insanların yüzüne hizmet etmenin mutluluğu ile bakıyoruz. Allah birlikteliğimizi bozmasın. İş ahlakı, iş huzuru çok çok önemli. Her platformda dediğim gibi Esat Öztürk başarılı bir belediye başkanlığı yapıyorsa bu sizlerin sayesinde oluyor. Ben çalışmalarınızdan dolayı memnunum. Rabbim gayretimizi artırsın” diye konuştu.