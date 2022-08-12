Yahyalı Belediyesi ilk ‘Kadın Kooperatifi’ni kurdu

Yahyalı Belediyesi öncülüğünde ilçedeki kadın istihdamını artırmak amacıyla ilk kadın kooperatifi kuruldu.

Kooperatif kurulumunun ardından kooperatifin daha işlevsel olabilmesi için ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kurucu üyelere mentörlük eğitimi verilmeye başlandı. Mentörlük eğitimleri çerçevesinde Yahyalı Belediyesi’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zicin, Birim Uzmanı Mustafa Eren ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Bizim eskiden beri düşündüğümüz bir düşünceyi bugün hayata geçirdik. Bu oluşumun adıda S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu. Bugün kurucu üyelerimiz ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Yahyalı Cenab-ı Allah’ın bizlere lütfettiği bir çok nimetin merkezi. Ben kadınlarımıza inanıyorum. Onlar hünerli ellerini bizlere gösterecekler. Kooperatifimiz Yahyalımıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Sayın valimizde bu tür oluşumlara çok önem veriyorlar. Valimiz Yahyalı ziyaretlerinde de kooperatifler eliyle bir çok başarıya imza atıldığını, bunun bir çok örneği olduğunu bizlere belirttiler. Ben hanım kardeşlerimize bu oluşumda yer aldıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Kooperatif kanalı ile hazırlanan ürünler hem internet üzerinden hem de ilçemiz meydanında satışa sunacağız. Biz Yahyalı’yı seviyoruz” diye konuştu.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’ de konuşmasında, “Belediyemiz öncülüğünde kadın kooperatifimiz bugün itibari ile kurulmuş oluyor. Hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Kooperatifimizin kuruluş sürecinde ve ileriki aşamalarında beraber planlama yapmak için belediyemiz ile iş birliği içerisindeyiz. Belediyemiz ile birlikte kısa vadede kooperatifimizi ulusala, e-ticaret yoluyla da uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Kadınlarımızı biz tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.