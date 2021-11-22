Vatandaşlara broşürlü balık uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp baskısı yapılan Deniz ve iç Sulara ait su ürünlerinin yasal avlanabilir asgari boy limitlerini içeren ve avlanması yasak tür bilgilerinin yer aldığı el broşürleri, görevlilerce perakende su ürünleri satış yerlerine, su ürünleri alışverişi yapan vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekiplerce; balıkçılara ve çevrede bulunan vatandaşlara, su ürünleri üretiminde devamlılığın tesis edilmesi, gelecek nesillere bırakabileceğin en güzel hediyenin bu olacağı vurgulandı. Görevliler; balıkların avlanmadan önce hayatında en az bir defa üremesinin gerektiği ve bu nedenle de balık alırken ve satarken el broşürü üzerinde belirtilen boylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışma, vatandaşların ve balıkçıların dikkatini çekerken, bu konuda destek verileceği belirtildi.