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Vali Şehmus Günaydın: "Pandemi sürecinin sıkıntısız atlatılabilmesi için okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz"

KAYSERİ VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN, YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN OKULLARI ZİYARET EDEREK, YÖNETİCİLERDEN BİLGİ ALDI. VALİ GÜNAYSIN, "PANDEMİ SÜRECİNİN SIKINTISIZ ATLATILABİLMESİ İÇİN OKULLARIMIZDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ" DEDİ.

KAYSERİ 21.09.2020, 12:34
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Vali Şehmus Günaydın: "Pandemi sürecinin sıkıntısız atlatılabilmesi için okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek, yöneticilerden bilgi aldı. Vali Günaydın, "Pandemi sürecinin sıkıntısız atlatılabilmesi için okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte Mehmet İlgü İlkokulu’nu ziyaret ederek, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Minik öğrencilerle de sohbet eden Günaydın, maske, mesafe temizlik kuralını öğrencilere hatırlattı.

İncelemenin ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Günaydın, "2020-2021 eğitim öğretim yılı öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Eğitim yılımızda bu sene farklı bir durum var. Biliyorsunuz ki pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandemi sürecinin sıkıntısız atlatılabilmesi için okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Burada okul yöneticilerimizin yapması gereken hususlar var. Velilerimizin yerine getirmesi gereken hususlar var. Milli eğitim müdürlüklerimizin yapması gerekenler var. Bunların hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı çok önemlidir. Sağlıklarımızı koruma adına alınan tedbirlere de herkesin riayet etmesini bekliyoruz. Bu konuda da denetimlerimiz ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek. Velilerimizin isteğine bağlı olarak birinci sınıflarda ve ana sınıflarda eğitim öğretimi başlattık. Çocuğunu göndermek isteyen velilerimizin de talepleri karşısında biz çocuklarımıza online eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimini aksatmamak için her türlü tedbiri aldık. Bunun dışında da gelişmeleri takip ediyoruz. Ortaya çıkan aksaklıkların ve eksikliklerin süratle giderilmesi için de arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Burada bir şey hatırlatmakta fayda var. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Servisçilerimizin, okulda bulunan yöneticilerimizin, velilerimizin ve hepimizin çocuklarımızın sağlığı için yapacakları var, yapması gerekenler var. Bizler görevlerimizi iyi yaptığımız takdirde çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde bir aksaklık olmayacağını düşünüyorum" dedi.

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