Vali Günaydın’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında şunları söyledi:

“Her yıl 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte “Basından sansürün kaldırılışının” yıldönümünü kutluyoruz. Toplumumuzda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren basın mensuplarımızın ilimizin kalkınması için eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, görevlerini büyük bir fedakârlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”