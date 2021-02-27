Vali Günaydın: "Okullar 1 Mart’ta açılıyormuş gibi bir algı oluştu"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, okulların 1 Mart’ta açılmayacağını, Kabine Toplantısı’nda alınacak karara göre bir tablonun çizileceğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı açıklama şunları söyledi:

"1 Mart’ta okullar açılıyormuş gibi bir algı oluştu. Öyle değil. Bizim daha önce yayınlamış olduğumuz, özellikle köylerde, kırsal alanlarda ki ilkokullarda, ortaokullarda, anaokullarında ve özel eğitim kurumlarında devam eden eğitimler var. Tabi ki 2 Mart’ta bunlar netlik kazanacağı için mevcut durumun devamında yönünde bir ilanda bulunduk. 1 Mart’ta neler olacak diye kafalarda soru işaretleri vardı. Sanki okullar açılacakmış gibi bir anlaşılma olmasın. Mevcut durumun devam edeceği ve cumhurbaşkanımızın, başkanlığında toplanacak kabine toplantısından sonra alınacak yeni kararlar doğrultusunda ve de ortaya çıkacak tablo sonrasında belli olacak. Sağlık bakanlığımız her hafta Pazartesi günü açıklıyor. İlleri 4 kategoriye ayırıyoruz. O kategorilere göre belirlenecek kurallar çerçevesinde, bizde ilimizde ki mevcut vaka oranını ve birkaç tane daha parametremiz var. O parametrelere bakacağız ve o hangi kategorideyse, o kategoride belirlenen tedbirler ne ise kısıtlamalardan muafiyet ne ise onları da biz ilimizde uygulayacağız."