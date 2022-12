Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan Develi çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi ilçesini ziyaret etti. İlçede Şıhlı, Yeniköy, Kale, Ayşepınar, Gümüşören ve Epçe mahallelerini tek tek gezen Büyükkılıç ile Çiçek, mahalle sakinleri ile sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ediyor ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini bizzat yüz yüze dinliyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes’in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi’ye ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte ata toprağı Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan 35 kilometrelik yoldan keyifli ve rahat bir yolculuk yaparak gitti. Burada, doğduğu toprakların güzel insanlarıyla birlikte olan Büyükkılıç, sıcak çay eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirerek, buradaki mahallelere yapacakları hizmetleri anlattı ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. İlçede birçok mahalleye tek tek ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Yeniköy Mahallesi ziyaretinde vatandaşların beklentilerini dinleyerek, buraya gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili kendilerine bilgiler verdi. Yeniköy Mahallesi ve Yeniköy Ortaokulu’nu ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, hoş sohbet ve misafirperverlikleri için mahalle sakinlerine teşekkür etti. İlçe ziyaretleri çerçevesinde Kale, Ayşepınar ve Gümüşören mahallelerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, ahirete irtihal eden mahalle sakini Ömer Toybıyık’ın ailesine taziyede bulundu.

Büyükkılıç ile Çiçek’in Develi ilçesi mahalle ziyaretlerinde son durağı Epçe Mahallesi oldu. Burada hem Epçeli vatandaşlarla bir araya gelen hem de Epçe Sultan Türbesi’nde dua eden Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte Develi Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, el emeği göz nuru birbirinden kaliteli ve leziz ürünler ortaya koyan kadınların her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi. Şıhlı Mahallesi’nde kıraathanede mahalle sakinlerine seslenen Başkan Büyükkılıç, “Sayın Valimize bizleri yalnız bırakmayıp, teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi bağrına basan, akrabalarımıza, komşularıma, hemşehrilerime, canlarıma, büyüklerimizin ellerinden öperek, sağ olun var olun diyoruz. Her zaman vatanına, devletine, milletine, inancına bağlı bir mahalle olarak biz sizinle gurur duyuyoruz” dedi. Büyükkılıç, bu bölgenin makarr-ı ulema denilen bölge olduğunu ifade ederek, “Geçmişten beri burası okuyanın bol olduğu, makarr-ı ulema denilecek bölgelerden birisidir. Kılıçlar efendi, büyük dedemizin zamanında burada medrese yaptırmış, cennet mekân Abdülhamid Han Hazretlerinden aldığı ödenek ile buranın yapılmasını sağlamış, bu bölgeden her tarafa ışık saçmış, âlimler yetişmiş, sonrasında burası cazibe merkezi olmuştur. Her şeyden önce sizlere minnet duyuyoruz, sizleri seviyor, dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu. Taşrayı ihya etmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Amacımız hizmet etmek, dua almaktır. İnsanların hayırlısı, hizmetkâr olandır deniliyor. 4 seneye yakın hiçbir kredi almadan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlere layık olmaya çalışıyor. 16 ilçesiyle, 1,5 milyona ve bölgesine hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımız bizi her zaman takdir ediyor, seviyor. Biz birbirimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç; çocukluğunda düşe kalka yürüdüğü yolları şu an belediye başkanı olarak kendisinin yaptığını ve bunun çok büyük gurur olduğunu ifade ederken Vali Gökmen Çiçek de Büyükkılıç’ı tebrik etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ilçeye verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

“Develi Belediyesi olarak Memduh Başkanımızdan aldığımız güç ve destek ile buranın daha güzel bir hal alabilmesi için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı Memduh Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yol diyoruz geçiyoruz ama uzun yıllardan beri bu coğrafyanın buradaki yakın köyün evladı olarak bu yolun ne kadar önemli ve elzem olduğunu yıllardan beri hep söylerdik, Memduh Başkanımıza emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.”

Özellikle çocukların ve gençlerin büyük ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç ile Vali Çiçek’e, Develi gezisinde Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de eşlik etti.