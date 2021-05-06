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Üzümüyle meşhur İncesu’da bağlar yeşerdi

Üzümüyle meşhur İncesu’da baharın gelmesi beraber üzüm bağları yeşerdi.

KAYSERİ 06.05.2021, 11:05
Üzümüyle meşhur İncesu’da bağlar yeşerdi

Üzümüyle meşhur İncesu’da baharın gelmesi beraber üzüm bağları yeşerdi.

Üzümüyle meşhur İncesu ilçesinde baharın gelmesiyle beraber yeşeren üzüm bağları havadan görüntülendi. Her yıl tonlarca üzümün hasat edildiği bağlardaki yeşil görüntü, görenleri kendine hayran bıraktı. Sofralık, kurutmalık ve pekmezlik üzümlerin yetiştiği İncesu’da yazın sonunda da üzüm hasadı başlıyor.
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